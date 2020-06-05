أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم تسهم بانخفاض مخاطر الوفاة بفيروس كورونا

لندن-سانا

أظهرت دراسة صحية جديدة نشرتها مجلة “يوروبيان هارت جورنال” الطبية المتخصصة بأمراض القلب أن أدوية ارتفاع ضغط الدم المستخدمة على نطاق واسع تساعد في الحماية من الأعراض الحادة لفيروس كورونا المستجد.

ونقلت رويترز عن باحثين أجروا الدراسة التي شملت نحو 2900 مريض دخلوا في شباط وآذار الماضيين مشفى “هو شين شان” في مدينة ووهان الصينية قولهم إن مخاطر الوفاة بسبب الفيروس بين أولئك الذين يتناولون أي نوع من الأدوية للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم كانت أقل بكثير من الذين لم يعالجوا من ارتفاع ضغط الدم.

بدوره قال الدكتور لويس رويلوب من مستشفى “12 أكتوبر” في مدريد في افتتاحية المجلة إن “النتائج تفتح الباب أمام إمكانية دراسة استخدام تلك الأدوية كعلاج لكورونا”.

وكانت كلية أمراض القلب وجمعية القلب الأمريكية أوصت بأن يواصل المرضى تناول أدوية ارتفاع ضغط الدم الموصوفة لهم.