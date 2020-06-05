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ميركل تؤكد أنها لا تعتزم الترشح لمنصب المستشارة الفيدرالية مرة أخرى

2020-06-05

برلين-سانا

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عدم نيتها الترشح لمنصب المستشارية الفيدرالية مرة أخرى.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ميركل قولها ردا على سؤال الصحفي فيما إذا كانت تعتقد أنها يجب أن تواصل “تحمل مسؤوليتها” على خلفية أزمة فيروس كورونا والترشح في الانتخابات القادمة. .”لا على الإطلاق” مؤكدة أن قرارها “حازم جدا”.

وكانت ميركل أعلنت سابقا أن الفترة الرابعة التي تتولاها حاليا في منصب المستشارة ستكون الأخيرة بالنسبة لها مؤكدة أنها لن تترشح مجددا للمنصب في الانتخابات البرلمانية ولا للبرلمان الألماني عام 2021.

يذكر ان ميركل التي تبلغ من العمر 65 عاما تتمتع بشعبية ليس لها مثيل في ألمانيا إذ أكد 71 بالمئة من الألمان في استطلاع أجرته قناة “إيه.آر.دي” العامة أنهم راضون عن أدائها.

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