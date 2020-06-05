تقرير يكشف زيادة ثروات مليارديرات أمريكا بنصف تريليون دولار خلال جائحة كورونا

واشنطن-سانا

في إشارة إلى استغلال الأزمات الصحية في الولايات المتحدة أفاد تقرير نشره معهد الدراسات السياسية الأمريكي بأن ثروات مليارديرات الولايات المتحدة قفزت بما يعادل نصف تريليون دولار منذ بداية جائحة “كوفيد19” في البلاد.

ونقلت رويترز عن المعهد قوله في التقرير إن أموال هؤلاء الأثرياء وبينهم جيف بيزوس مؤسس شركة “أمازون” ومارك زوكربرغ مؤسس شركة “فيسبوك” قفزت مجتمعة بنسبة تتجاوز 19 بالمئة وأضاف التقرير أنه منذ 18 آذار الماضي وعلى مدى 11 أسبوعا حين بدأت إجراءات العزل العام في الولايات المتحدة زادت ثروات أغنى الأثرياء في الولايات المتحدة بما يتجاوز 565 مليار دولار فيما تقدم 6ر42 مليون عامل بطلبات للحصول على إعانات البطالة.

وقال تشوك كولينز وهو أحد المشاركين في كتابة التقرير: “هذه الإحصاءات تذكرنا بأننا منقسمون اقتصاديا وعرقيا أكثر من أي وقت مضى”.

وعلى مدى 11 أسبوعا زادت ثروة بيزوس بنحو 2ر36 مليار دولار فيما زادت ثروة زوكربرغ بنحو 1ر30 مليار دولار كما ارتفع صافي ثروة إلون موسك الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” بنحو 1ر14 مليار دولار.

كما كشف التقرير أيضا أن ثروات مليارديرات الولايات المتحدة قفزت 79 مليار دولار خلال الأيام السبعة الماضية.