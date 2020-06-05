1021 وفاة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

واشنطن-سانا

سجلت الولايات المتحدة 1021 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات ال 24 الماضية ليصل الإجمالي إلى أكثر من 108 آلاف حالة وفق حصيلة جديدة أعدتها جامعة جونز هوبكنز الامريكية.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تعد مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن كورونا في الولايات المتحدة وفقا لوكالة فرانس برس أن عدد المصابين بالفيروس تخطى 1870000فيما بلغ عدد المتعافين 485 ألفا.

وتعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا في العالم جراء تفشي فيروس كورونا سواء على صعيد الإصابات أو على صعيد الوفيات.

وكانت الولايات الأمريكية أعلنت مؤخرا عن تخفيف تدابير الإغلاق والحجر التي فرضتها للحد من انتشار الفيروس الذي بلغ ذروته في هذا البلد منتصف آذار الماضي وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه عشرات المدن الكبرى في أمريكا فرض حظر تجوال ليلي للتصدي لموجة احتجاجات واسعة ضد عنف وعنصرية الشرطة اثر مقتل أمريكي من أصول أفريقية على يد عناصر شرطة في مينيابوليس في الخامس والعشرين من الشهر الماضي.