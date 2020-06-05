5 حزيران 1916 – انطلاق الثورة العربية ضد الاحتلال العثماني

دمشق-سانا

1249 – سقوط مدينة دمياط في يد لويس التاسع ملك فرنسا.

1487 – المستكشف البرتغالي بارثولوميو دياز بمساعدة الرحالة العربي ابن ماجد يكتشف طريق رأس الرجاء الصالح أثناء عودته من الهند.

1916 – انطلاق الثورة العربية ضد الاحتلال العثماني.

1928 – السلطات البريطانية تقصف المدن والقرى اليمنية لتعثر المفاوضات حول تطوير العلاقات التجارية بين اليمن وبريطانيا.

1942 – هجوم بريطاني مضاد على قوات ألمانيا النازية بقيادة إرفين رومل أثناء الحرب العالمية الثانية وكانت نتائج هذا الهجوم كارثية على البريطانيين حيث فقدوا آلافا من جنودهم ومئات المدرعات.

1944 – سقوط العاصمة الإيطالية روما بيد الحلفاء في نهايات الحرب العالمية الثانية.

1947 – وزير الخارجية الأمريكي جورج مارشال يعلن عن خطته لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية والتي عرفت بمشروع مارشال.

1967 – كيان الاحتلال الاسرائيلي يعتدي على مصر وسورية.

2006 – صربيا تعلن استقلالها عن اتحاد صربيا والجبل الأسود تحت اسم جمهورية صربيا.

من مواليد هذا اليوم

1723 – آدم سميث.. اقتصادي وفيلسوف اسكتلندي.

1900 – دنيس غابور.. عالم فيزياء هنغاري حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1971.

من وفيات هذا اليوم

1866 – جون مكدوال ستيوارت.. مستشكف اسكتلندي.

2004 – رونالد ريغان رئيس الولايات المتحدة الأربعون.

أعياد ومناسبات

اليوم العالمي للبيئة.

يوم الدستور في الدنمارك.

عيد التحرير في سيشيل.