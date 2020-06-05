5 حزيران 1916 – انطلاق الثورة العربية ضد الاحتلال العثماني

دمشق-سانا
1249 – سقوط مدينة دمياط في يد لويس التاسع ملك فرنسا.
1487 – المستكشف البرتغالي بارثولوميو دياز بمساعدة الرحالة العربي ابن ماجد يكتشف طريق رأس الرجاء الصالح أثناء عودته من الهند.
1916 – انطلاق الثورة العربية ضد الاحتلال العثماني.
1928 – السلطات البريطانية تقصف المدن والقرى اليمنية لتعثر المفاوضات حول تطوير العلاقات التجارية بين اليمن وبريطانيا.
1942 – هجوم بريطاني مضاد على قوات ألمانيا النازية بقيادة إرفين رومل أثناء الحرب العالمية الثانية وكانت نتائج هذا الهجوم كارثية على البريطانيين حيث فقدوا آلافا من جنودهم ومئات المدرعات.
1944 – سقوط العاصمة الإيطالية روما بيد الحلفاء في نهايات الحرب العالمية الثانية.
1947 – وزير الخارجية الأمريكي جورج مارشال يعلن عن خطته لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية والتي عرفت بمشروع مارشال.
1967 – كيان الاحتلال الاسرائيلي يعتدي على مصر وسورية.
2006 – صربيا تعلن استقلالها عن اتحاد صربيا والجبل الأسود تحت اسم جمهورية صربيا.
من مواليد هذا اليوم
1723 – آدم سميث.. اقتصادي وفيلسوف اسكتلندي.
1900 – دنيس غابور.. عالم فيزياء هنغاري حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1971.
من وفيات هذا اليوم
1866 – جون مكدوال ستيوارت.. مستشكف اسكتلندي.
2004 – رونالد ريغان رئيس الولايات المتحدة الأربعون.
أعياد ومناسبات
اليوم العالمي للبيئة.
يوم الدستور في الدنمارك.
عيد التحرير في سيشيل.