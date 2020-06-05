غرق باخرة إيرانية في المياه الإقليمية العراقية

طهران-سانا

غرقت باخرة إيرانية تحمل اسم “بهبهان” في المياه الإقليمية العراقية خارج مدخل قناة خور عبد الله.

ونقلت وكالة “ارنا” للأنباء عن النائب العراقي عن محافظة البصرة كاظم فنجان الحمامي قوله صباح اليوم إن سفن الإنقاذ العراقية هرعت لإنقاذ طاقم السفينة وتم انتشال 4 اشخاص من طاقم السفينة كانوا على قيد الحياة مشيرا إلى أن عمليات البحث عن خمسة آخرين يعتقد أنهم في عداد الأموات لا تزال مستمرة.

من جانبها نقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء “نينا” عن مصدر مطلع قوله إن الباخرة الإيرانية التي غرقت منتصف الليلة الماضية في المياه الإقليمية العراقية في خور عبد الله كانت تنتظر الإيعاز بالدخول إلى ميناء أم قصر.

وأضاف المصدر أنه “تم انتشال 5 من طاقم الباخرة البالغ 8 أشخاص والبحث جار عن الباقين” مشيرا إلى وفاة اثنين منهم.

وأوضح المصدر أن الباخرة كانت محملة بـ 850 طنا من السيراميك دون معرفة سبب غرقها لافتا إلى أن موقع غرقها بعيد عن الممر الملاحي العراقي ولا يعيق الملاحة البحرية.