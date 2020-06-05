الأمم المتحدة: ‏أكثر من 20 مليون يمني يعانون الجوع ومعرضون للإصابة بكورونا

نيويورك-سانا

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن أكثر من 20 مليون يمني يعانون من الجوع المزمن وعرضة للإصابة بفيروس كورونا.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن البرنامج قوله على موقع “تويتر” إن هناك 1ر20 مليون يمني يعانون من الجوع المزمن ومعرضون للإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف:”نثمن عاليا دعم شركائنا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن للحفاظ على سبل عيش اليمنيين ما يسهل حصولهم على الغذاء والرعاية الصحية.

وحتى مساء أمس الأول ارتفع إجمالي حالات كورونا في اليمن إلى 419 بينها 95 وفاة و17 متعافياً.

ويواصل النظام السعودي وتحالفه عدوانه على اليمنيين منذ آذار عام 2015 مخلفا عشرات آلاف الضحايا المدنيين إضافة إلى تدمير البنية التحتية ولا سيما الصحية منها ما أدى لانتشار الأوبئة والأمراض.