أكثر من 392 ألف وفاة و 5ر6 ملايين مصاب حول العالم جراء فيروس كورونا

عواصم-سانا

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 392 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي.

وذكر موقع “وورلد ميتر” المتخصص بتتبع إعداد المصابين والمتوفين جراء الفيروس حول العالم أنه تم تسجيل 392123 حالة وفاة إضافة إلى إصابة 6688913 شخصا في 196 بلدا ومنطقة بينما تعافت 3228646 حالة.

وسجلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة للوفيات في العالم بلغت 107685 من بين 1861966 إصابة وأعلن تعافي 479258 شخصا على الأقل.

وبعد الولايات المتحدة تعد بريطانيا من الدول الأكثر تضررا بـ 39904 وفيات من بين 281661 إصابة تليها إيطاليا مع 33689 وفاة و233013 إصابة ثم البرازيل مع 32548 وفاة و584016 إصابة وفرنسا 29065 وفاة و189441 إصابة.

ولا تعكس الإحصاءات المبنية على بيانات جمعت من السلطات المحلية في دول العالم ومن منظمة الصحة العالمية إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات على الأرجح لأن دولا عدة لا تجري اختبارات للكشف عن الفيروس إلا للحالات الأخطر أو تعطي أولوية الفحص لمخالطي المصابين علاوة على ضعف إمكانات الاختبار في عدد من الدول الفقيرة.