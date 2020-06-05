سريع: قوى العدوان السعودي تواصل تصعيدها في مختلف الجبهات

صنعاء-سانا

أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن قوى العدوان السعودي تواصل تصعيدها في مختلف الجبهات.

وأوضح العميد سريع في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن قوى العدوان شنت خلال الأسبوع المنصرم أكثر من 15 عملية هجومية وتسلل توزعت على جبهات الجوف ومأرب وتعز والضالع والبيضاء.

وأشار إلى أن الغارات الجوية لقوى العدوان خلال الأسبوع الماضي بلغت أكثر من 250 غارة توزعت على محافظات مأرب والجوف وصنعاء وعمران وصعدة وحجة والبيضاء مبيناً أن إجمالي غارات العدوان وعملياته العدائية منذ تاريخ 9 نيسان الماضي بلغت حتى اليوم أكثر من 135 عملية هجومية وتسلل وأكثر من ألف و836 غارة.