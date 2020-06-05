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عشرات الآلاف يتظاهرون بالنمسا تضامناً مع ضحايا القمع في الولايات المتحدة

2020-06-04

فيينا – سانا

تجمع عشرات آلاف الأشخاص وسط العاصمة النمساوية فيينا احتجاجاً على عنصرية الشرطة الأمريكية وتضامناً مع ضحايا القمع والعنف في الولايات المتحدة.

وجاب المتظاهرون شوارع فيينا مطالبين بإحلال العدالة ووقف كل أشكال العنف والتعصب العرقي والعنصري رافعين لافتات تدين سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المشينة في استخدام القوة وضرب المتظاهرين والتعدي على الحريات.

بدورها نددت وزيرة الاندماج والمرأة في الحكومة النمساوية سوزان راب بحادث مقتل الأمريكي المتحدر من أصول إفريقية جورج فلويد رافضة كل أشكال العنصرية.

وتشهد المدن الأمريكية احتجاجات واسعة ضد عنف وعنصرية الشرطة إثر مقتل فلويد على يد عناصر شرطة في مينيابوليس في 25 أيار الماضي.

 

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