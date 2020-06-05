تحديد موعدي مباراتي نصف نهائي كأس إيطاليا

روما-سانا

أعلن وزير الرياضة الإيطالي فينتشينزو سبادافورا اليوم موعدي مباراتي إياب الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا لكرة القدم.

وقال سبادافورا عبر حسابه في موقع تويتر إن مباراة يوفنتوس وميلان ستقام في الـ 12 من الشهر الجاري في حين ستلعب مباراة نابولي وإنتر ميلان في الـ 13 منه.

وفي مباراتي الذهاب فاز نابولي على ملعب إنتر ميلان بهدف دون رد في حين تعادل ميلان ويوفنتوس بهدف لكل منهما على ملعب سان سيرو.

وسيستضيف الاستاد الأولمبي في روما المباراة النهائية في الـ 17 من حزيران الجاري.

يذكر أن يوفنتوس هو البطل التاريخي لكأس إيطاليا برصيد 13 لقباً مقابل 9 ألقاب لروما و7 ألقاب لكل من إنتر ميلان ولاتسيو.