ظريف يعلن الإفراج عن إيراني معتقل لدى الولايات المتحدة

طهران-سانا

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الإفراج عن مواطن إيراني كان معتقلاً لدى الولايات المتحدة.

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مساء اليوم “أشعر بالسرور لعودة الدكتور مجيد طاهري قريباً” مضيفاً “أن جميع الرهائن الإيرانيين الذين اعتقلوا في أمريكا أو في دول أخرى بطلب من واشنطن يجب أن يعودوا إلى الوطن”.

يشار إلى أن محكمة أميركية أعلنت إغلاق ملف الطبيب الإيراني المقيم في أميركا طاهري الذي كان معتقلاً بتهمة الالتفاف على الحظر وأن بإمكانه العودة إلى إيران.

وكان مسؤول مكتب رعاية المصالح الإيرانية في واشنطن مهدي عاطفت أعلن بوقت سابق أن ملف مجيد طاهري أغلق خلال جلسة المحكمة اليوم ومن المحتمل أن يعود إلى إيران غداً.

من جهته أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي عن الإفراج عن المواطن الأميركي مايكل وايت الذي كان محكوماً بالسجن بسبب جرائم أمنية وشكاوى مرفوعة من قبل أشخاص لافتاً في الوقت ذاته إلى الإفراج في أميركا عن العالم الإيراني طاهري.

وقال موسوي في تصريح له إن “وايت وبعد تفشي فيروس كورونا شمله قرار الخروج بإجازة من السجن وفقاً للتعميم الصادر عن رئيس السلطة القضائية ونظراً لعدم امتلاكه أقرباء في إيران فقد تم تسليمه للسفارة السويسرية بطلب منها نظراً لكونها راعية لمصالح الحكومة الأميركية”.