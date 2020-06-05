عمدة واشنطن ترفض نشر جنود في العاصمة الأمريكية لمواجهة المحتجين

واشنطن-سانا

أعرب عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن مورييل بوزير عن رفضها نشر جنود أميركيين في المدينة لمواجهة الاحتجاجات ضد عنصرية الشرطة الأمريكية.

وقالت بوزير في حديثها للصحفيين اليوم: “نريد من الجنود القادمين من خارج الولاية أن يغادروا العاصمة واشنطن”.

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب هدد مؤخراً بإرسال الآلاف من الجنود المدججين بالسلاح وقوات إنفاذ القانون لإنهاء الاحتجاجات في العاصمة ومدن أخرى إذا لم يستطع رؤساء البلدية والحكام استعادة السيطرة على الشوارع ورفضوا استدعاء الحرس الوطني.

إلى ذلك بدأت في مدينة مينيابوليس الأمريكية مراسم تأبين جورج فلويد المتحدر من أصل إفريقي والذي أثار تسجيل فيديو يظهر مقتله أثناء اعتقاله على يد الشرطة تظاهرات احتجاجية واسعة.

ونقل جثمان فلويد صباحاً إلى الجامعة فيما جثا أمامه رئيس شرطة مينيابوليس ميداريا ارادوندو في حركة رمزية تندد بعنف الشرطة في وجه الأميركيين من أصل إفريقي.

وتشهد المدن الأمريكية وبينها العاصمة واشنطن احتجاجات واسعة ضد عنف وعنصرية الشرطة إثر مقتل جورج فلويد المتحدر من أصول إفريقية على يد عناصر شرطة في مينيابوليس في 25 أيار الماضي.