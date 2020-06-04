الدوري الإنكليزي يوافق على إجراء خمسة تبديلات

لندن-سانا

وافق الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم على إجراء الأندية خمسة تبديلات في كل مباراة بدلاً من ثلاثة عند استئناف الموسم يوم 17 حزيران الجاري.

واتخذت كل الأطراف المعنية هذا القرار خلال اجتماع عن بعد ناقشوا خلاله أيضاً تطوير البث التلفزيوني لتعويض غياب الجماهير عن المباريات واتفقوا فيه أيضاً على أنه يمكن للأندية الاحتفاظ بتسعة لاعبين على مقاعد البدلاء بدلاً من سبعة كما هو معتاد.

وستكون هذه التغييرات مؤقتة لتخفيف الأعباء في ظل ازدحام جدول المباريات عقب توقف الموسم مدة ثلاثة أشهر بسبب جائحة “كوفيد 19”.

وتتبقى 92 مباراة على نهاية الموسم وستخوض معظم الأندية تسع مباريات في غضون ستة أسابيع.