المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض: مليون و842101 مصاب بكورونا في الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن عدد مصابي فيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ مليوناً و842101 شخص في أحدث إحصاء لها.

ونقلت رويترز عن المراكز قولها اليوم إنها أحصت 14676 إصابة جديدة مشيرة إلى أن عدد الوفيات زاد 827 حالة ليصبح 107029 حالة.

وبينت المراكز إن هذه الحصيلة تم تسجيلها حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في الثالث من حزيران الحالي.

ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة عدد الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من فيروس كورونا من حيث عدد الإصابات والوفيات على حد سواء وبالرغم من ذلك خففت كل الولايات الأميركية وبدرجات متفاوتة تدابير الإغلاق والحجر التي فرضتها للحد من انتشار الوباء.