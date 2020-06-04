أكساد: سلطنة عمان تعتمد 3 أصناف من القمح و 3 من الشعير مستنبطة في المركز

دمشق-سانا

أعلن المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” أن لجنة الإشراف على برامج ومشاريع محصولي القمح والشعير في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية في سلطنة عمان اعتمدت 3 أصناف من القمح و3 أصناف من الشعير مستنبطة في المركز وذلك بعد التجارب التي نفذتها في مجال الكفاءة الإنتاجية في حقولها ولدى المزارعين.

مدير عام “أكساد” الدكتور رفيق صالح أوضح في تصريح لسانا اليوم أن برنامج زراعة القمح والشعير في المركز يعمل على تعميم نتائج بحوثه العلمية التطبيقية على مستوى الدول العربية كافة ويقوم باستنباط أصناف وسلالات عالية الإنتاجية تتلاءم مع البيئات العربية المختلفة لافتاً إلى أن الأصناف تمتاز بغلتها العالية وتتراوح ما بين 3.9 و 4.5 أطنان وتبكيرها في النضج كما تم اختبارها لثلاثة مواسم 2013 و 2016 و 2019.

وأشار صالح إلى أنه من المتوقع أن تسهم أصناف “أكساد” هذه في زيادة إنتاج الحبوب في سلطنة عمان التي تولي أهمية كبيرة لزيادة إنتاجيتها من محاصيل الحبوب وبخاصة القمح والشعير.