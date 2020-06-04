المجلس البلدي في داريا يباشر بتأهيل دوار الباسل

ريف دمشق-سانا

باشر المجلس البلدي بمدينة داريا في ريف دمشق بتأهيل ساحة ودوار الباسل بالتزامن مع مشروع إعادة صيانة شبكة الصرف الصحي في طريق الكورنيش.

رئيس المجلس مروان عبيد أوضح في تصريح لمندوبة سانا أن المجلس بدأ في تنفيذ المشاريع الخدمية التي كانت متوقفة خلال الفترة الماضية مشيراً إلى أن البداية كانت في تأهيل الدوار بدعم من الأهالي ولافتاً إلى أن الدوار يشمل مجسما لكروم العنب التي تشتهر بها المدينة إضافة إلى بحرة تتوسطها نافورة للمياه محاطة بمختلف أنواع الورود التي تعطي للمكان جمالية خاصة.

عبيد أكد أن مشروع تأهيل الدوار سيكون منجزا خلال فترة عشرين يوماً بعدها ستتم المباشرة في صيانة بعض الشوارع التي انتهت فيها أعمال صيانة شبكات الصرف الصحي والمياه واستكمال صيانة ومد شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء في أحياء جديدة بالمدينة التي بدأت تستعيد نشاطها التجاري والاقتصادي بشكل تدريجي.

وكانت الشركة السورية للاتصالات أعادت مركز هاتف مدينة داريا إلى الخدمة بعد إصلاح الأضرار التي لحقت به جراء الإرهاب حيث تم تركيب ثمانية آلاف رقم هاتفي و1024 بوابة انترنت قابلة للتوسع.

سفيرة إسماعيل