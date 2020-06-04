افتتاح صالة للسورية للتجارة بحي جمعية الزهراء بحلب

حلب-سانا

افتتح فرع المؤسسة السورية للتجارة بحلب صالة لبيع المواد الاستهلاكية والغذائية والتموينية بحي جمعية الزهراء.

وأوضح عبد الحميد مسلم مدير فرع المؤسسة في تصريح لمراسل سانا أن افتتاح الصالة يأتي ضمن توجهات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتحقيق الانتشار الأفقي لصالات السورية وخدمة المواطنين حيث تم إجراء الصيانة اللازمة وترميم الصالة بعد الأضرار التي لحقت بها جراء الإرهاب لتوفير تشكيلة سلعية منوعة للمواطنين من مواد السكر والرز والسمنة والزيت والمواد الغذائية.

وأشار عبد الحميد إلى أنه سيتم قريباً تزويد الصالة بالخضار والفواكه وتأمين بيع مادة الخبز فيها إضافة إلى مواصلة العمل لتجهيز وافتتاح صالة أخرى في الحي خلال مدة أقل من شهر إسهاماً في التدخل الإيجابي لخفض الأسعار وتحقيق المنافسة وتأمين المواد الاستهلاكية والتموينية للأهالي منوهاً باستمرار عمل السيارات الجوالة في الحي.

ولفت إلى أنه بافتتاح هذه الصالة يصبح عدد منافذ بيع السورية للتجارة أكثر من 70 منفذاً وصالة في الريف والمدينة ويتم العمل ضمن خطة المؤسسة لافتتاح 20 مركزاً وصالة للبيع في مختلف مناطق المحافظة.

كاميرا سانا رصدت آراء عدد من أهالي حي جمعية الزهراء الذين توافدوا للتسوق وشراء المواد الاستهلاكية حيث أكدوا أهمية افتتاح الصالة في الحي ووفرة المواد الغذائية والاستهلاكية فيها وبأسعار مخفضة ومنافسة للسوق وأهمها السمنة والسكر والزيت والرز.