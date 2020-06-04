كهرباء حمص: تركيب ورفع استطاعة عدد من مراكز التحويل الكهربائي

حمص-سانا

نفذت الورشات التابعة للشركة العامة لكهرباء حمص أعمال تأهيل عدة محولات كهربائية في حمص وريفها إضافة إلى أعمال تبديل ورفع استطاعة محولات أخرى.

وأوضح مدير عام الشركة المهندس مصلح الحسن في تصريح لمراسلة سانا أنه تمت إعادة تركيب محولة جديدة بحي الورود ورفع استطاعة محولة سناء محيدلي في حي الزهراء من 630ك.ف.ا إلى 1000ك.ف.ا.

وأشار إلى أنه في ريف حمص تم تركيب محولات جديدة في قرى الحوز وعرجون والقبو ومسكنة تتراوح استطاعتها بين 100ك.ف.ا و400ك.ف.ا.

ولفت المدير العام للشركة إلى أن ورشات الكهرباء ركبت خلال الشهر الماضي 446 عداداً أحادياً وسبعة عدادات ثلاثية وثلاثة عدادات لمراكز التحويل.

وأكد الحسن جاهزية ورشات شركة كهرباء حمص واستمرارها بالعمل وصيانة الأعطال في مختلف المناطق والظروف.