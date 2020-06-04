محافظة القنيطرة: حملات للنظافة وترحيل الأنقاض ورش المبيدات

القنيطرة-سانا

تنفذ الوحدات الإدارية في محافظة القنيطرة بالتعاون مع مديرية إدارة النفايات الصلبة حملات للنظافة وترحيل الأنقاض وإزالة المكبات العشوائية ورش المبيدات الحشرية في البلدات والقرى على أرض المحافظة وفي تجمعات النازحين بريف دمشق.

وأوضح نائب رئيس المكتب التنفيذي في المحافظة حسين اسحق في تصريح لمراسل سانا أن هذه الحملات تهدف إلى مساعدة الوحدات الإدارية لتحسين الخدمات الأساسية في تجمعات أبناء القنيطرة بريف دمشق.

وأوضح مدير إدارة النفايات الصلبة المهندس عبد الغني جعفر أن حملات النظافة وترحيل الأنقاض والردميات شملت عدداً من الأحياء في مفرق حجيرة في السيدة زينب بالتعاون مع البلدية.