استجرار 140 طناً من سماد اليوريا لتأمين احتياجات المزارعين في السويداء

السويداء-سانا

استجر فرع المصرف الزراعي التعاوني بالسويداء 140 طناً من سماد اليوريا لتأمين احتياجات المزارعين للزراعات الصيفية بما يخدم متطلبات الإنتاج.

وذكر مدير المصرف المهندس نسيم حديفة في تصريح لمراسل سانا أن بيع السماد سيتم بناء على جدول الاحتياج المعمول به لدى المصرف ووثائق التنظيم الزراعي الصادرة عن مديرية الزراعة.

ولفت المهندس حديفة إلى أن الكميات المستجرة من سماد اليوريا تضاف إلى كمية 150 طناً تم بيعها خلال الشهر الماضي من أسمدة السوبر فوسفات والسلفات واليوريا.

وكان المصرف الزراعي التعاوني بالسويداء وفر خلال الموسم الشتوي كمية 2800 طن من السماد لزوم تأمين احتياجات المزارعين منها.