اليمن.. العدوان السعودي يواصل خرق اتفاق وقف النار في الحديدة

صنعاء-سانا

جددت قوى العدوان السعودي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية وشن الطيران 19 غارة على أربع محافظات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أنه تم تسجيل 105 خروقات لقوى العدوان بينها تحليق طائرة تجسسية في أجواء الجاح بمديرية بيت الفقيه وسبعة خروقات بقصف صاروخي ومدفعي و97 خرقاً بالأعيرة النارية.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان قصفت بأكثر من 20 قذيفة مدفعية منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه وبـ 15 قذيفة مدفعية منازل وممتلكات المواطنين في مدينة الدريهمي المحاصرة فيما استهدف القصف الصاروخي والمدفعي قرى آهلة بالسكان بمديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة وشن الطيران أربع غارات على مديرية كتاف وأربع غارات أخرى على مديرية الظاهر.

وأفاد المصدر بأن طيران العدوان شن غارات على مناطق متفرقة بمحافظات حجة وصنعاء ومأرب.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الـ 13 من كانون الأول عام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن تحالف العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.