بوتين: الوضع بخصوص فيروس كورونا في روسيا يستقر ويتحسن

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن الوضع بخصوص فيروس كورونا المستجد في روسيا يستقر ويتحسن بشكل عام ولكن من الضروري متابعة الوضع بعناية في كل منطقة والاستجابة بشكل عاجل.

ونقلت سبوتنيك عن بوتين قوله خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: “في الأشهر الأخيرة أولينا أقصى الاهتمام لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.. الآن الوضع في البلاد ككل يستقر ويتحسن لكن من الضروري بالطبع متابعة الوضع بشكل مستمر وبأكبر دقة ممكنة في كل منطقة والاستجابة العاجلة للمتغيرات”.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا اليوم تسجيل 8831 إصابة جديدة بالفيروس من بينهم 1998 إصابة في العاصمة موسكو ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 441108 إصابات.

بدوره أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن وضع فيروس كورونا المستجد في روسيا يأخذ منعطفا نحو الأفضل وبالتالي لا تتوقع السلطات أي مشاكل قد تنشأ عند إجراء التصويت على التعديل الدستوري في أي منطقة بروسيا.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن بيسكوف قوله للصحفيين إن “جميع المناطق الروسية تراقب الوضع بعناية وإن تصريحات الرئيس بوتين أكدت أن الأمن والصحة للناس لا تزال الأولوية القصوى” مشيرا إلى أن لجنة الانتخابات المركزية لدينا تواصل الاتصالات مع أخصائيي الأوبئة ليتم حل جميع القضايا التي نركز عليها”.

وفي سياق آخر أعلن بيسكوف أن بوتين لا يعتزم إجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والنظام السعودي في غضون الأيام المقبلة بخصوص وضع أسواق الطاقة وذلك ردا على سؤال فيما إذا كان بوتين يعتزم إجراء هذه الاتصالات عشية قمة “اوبك بلس”.

وأشار بيسكوف إلى أن وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك “حافظ على اتصالات مع نظرائه من دول أخرى حيث أنه يجري حوارا وثيقا وفي العموم فاننا نراقب استقرار أسواق موارد الطاقة العالمية”.

وكانت الدول الأعضاء في صفقة “أوبك بلس” اتفقت في الـ 12 من نيسان الماضي على خفض إنتاج النفط بمقدار 7ر9 ملايين برميل يوميا في أيار وحزيران وبمقدار 7ر7 ملايين برميل في النصف الثاني من العام الحالي وبمقدار 8ر5 ملايين برميل أخرى حتى نهاية نيسان 2022.