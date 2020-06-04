روسيا تفرض غرامات مالية على شركتي فيسبوك وتويتر لمخالفتهما قوانين حماية المستخدمين

روسيا-سانا

فرضت محكمة روسية غرامات مالية قدرها 4 ملايين روبل أي نحو 58 ألف دولار على شركتي فيسبوك وتويتر بسبب مخالفتهما قوانين حماية المستخدمين الروس.

وذكر موقع روسيا اليوم أن الإجراءات التنفيذية للحكم بحق كلا الشركتين الأمريكيتين بدأت أول أمس مشيرا إلى أنه سبق لمحكمة تاغانسكي بموسكو أن أصدرت حكما في شباط الماضي يقضي بتغريم تويتر بمبلغ 4 ملايين روبل بعد أن ارتأى القضاة أنها خالفت قوانين حماية حقوق المستخدم في روسيا وخزنت بيانات المستخدمين الروس في خوادم خارج الأراضي الروسية.

وكانت هيئة الرقابة وحماية حقوق المستخدم في روسيا طالبت شركتي تويتر وفيسبوك عام 2018 باتخاذ إجراءات لمنع تخزين بيانات المستخدمين الروس على مخدمات تقع خارج حدود البلاد وقررت فيما بعد مقاضاة الشركتين وفرض غرامات مادية عليهما.