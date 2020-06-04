لليوم التاسع.. الاحتجاجات المناهضة للعنصرية وعنف الشرطة مستمرة في أنحاء الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

رغم التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقمع المتظاهرين باستخدام القوة العسكرية استمرت الاحتجاجات المناهضة للعنصرية وعنف الشرطة الأمريكية لليوم التاسع على التوالي في أنحاء الولايات المتحدة.

وخرج مئات آلاف الأمريكيين في ولايات مختلفة الليلة الماضية بحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست احتجاجا على جريمة قتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد الشرطة وللمطالبة بإحقاق العدالة له ولعشرات الأمريكيين المتحدرين من أصول عرقية مختلفة الذين قضوا نتيجة عنف الشرطة والتمييز العنصري.

وشهدت ولايات نيويورك وواشنطن وفيلادلفيا ولوس انجلوس احتجاجات سلمية كبيرة فيما رفعت بعض المدن حظر التجوال الذي فشل في الحد من رقعة المظاهرات.