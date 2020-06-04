الصحة تتسلم دفعة ثانية من المساعدات الطبية الصينية لمواجهة كورونا

دمشق-سانا

تسلمت وزارة الصحة اليوم دفعة ثانية من المساعدات الطبية مقدمة من جمهورية الصين الشعبية تشمل ألبسة طبية واقية للاستعمال مرة واحدة وكمامات ونظارات واقية ووسائل ومواد تعقيم وأجهزة قياس حرارة إضافة إلى وسائل حماية للكوادر الطبية المكلفة التصدي للفيروس وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.

يشار إلى أن وزارة الصحة تسلمت الدفعة الأولى من المساعدات من الصين في الـ 15 من نيسان الماضي وتضمنت أطقم اختبارات لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا كما تم سابقاً تبادل للخبرات الطبية عبر الإنترنت بين الأطباء بالمشافي في كلا البلدين الصديقين بما يتعلق بمواجهة الفيروس المستجد.