82 وفاة جديدة بكورونا في باكستان و30 في ألمانيا

عواصم-سانا

ارتفع عدد الوفيات جراء كورونا في ألمانيا إلى 8581 بعد تسجيل 30 حالة جديدة خلال الساعات ال 24 الماضية.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية تسجيل 394 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 182764.

وزارة الصحة الباكستانية أعلنت عن 82 وفاة و4688 إصابة جديدة بالفيروس فيما سجلت تايلاند 17 إصابة جديدة دون الإبلاغ عن وفيات جديدة ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 3101 بينما استقر عدد الوفيات عند 58.

وفي الصين أعلنت لجنة الصحة الوطنية أن البلاد سجلت إصابة واحدة جديدة بالفيروس وأربع حالات لم تظهر عليها أعراض المرض وأن الحالات الخمس كلها وافدة من الخارج.

وبذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات بكورونا في الصين إلى 83022 ويظل عدد الوفيات مستقرا عند 4634 .