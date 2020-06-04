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طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرق الأجواء اللبنانية

2020-06-04

بيروت-سانا

جدد طيران العدو الإسرائيلي خرقه الأجواء اللبنانية ونفذ طيرانا دائريا فوق جميع المناطق.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان إن ثماني طائرات حربية واستطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية الليلة الماضية وفجر اليوم ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق كسروان والمتن وبيروت وضواحيها وبعبدا وعاليه وفوق البحر مقابل السعديات ومن فوق بلدة رميش وصولا حتى شكا ثم نفذت طيرانا دائريا فوق المناطق اللبنانية كافة قبل أن تغادر جميعها باتجاه الأراضي المحتلة.

وكان طيران العدو الإسرائيلي خرق أمس الأجواء اللبنانية ضمن انتهاكاته الجوية والبحرية المستمرة للسيادة اللبنانية.

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