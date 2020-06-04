قوات الاحتلال تعتقل 16 فلسطينيا بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم 16 فلسطينيا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات وقرى في رام الله وبيت لحم والخليل وطولكرم وقلقيلية وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت 16 منهم.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس 11 فلسطينيا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

إلى ذلك هدمت قوات الاحتلال منزلا فلسطينيا في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من جرافاتها منطقة وادي الشيخ في البلدة وهدمت منزلا فلسطينيا.

وفي إطار تنفيذ مخططاتها العدوانية التهويدية تصعد قوات الاحتلال عمليات هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية بدعم أمريكي غير محدود حيث هدمت أمس 15 منزلا فلسطينيا ومنشأتين زراعيتين في تجمع دير حجلة البدوي شرق أريحا ومسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية.