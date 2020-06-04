بورتو المتصدر يتلقى هزيمة مفاجئة في عودة الدوري البرتغالي

لشبونة- سانا

تلقى بورتو متصدر الدوري البرتغالي بكرة القدم هزيمة مفاجئة وبهدفين مقابل هدف أمام مستضيفه فاماليساو في استئناف البطولة عقب توقفها بسبب جائحة فيروس كورونا.

ومنح خطأ محرج من الحارس أوغستين مارشيسين التقدم لصاحب الأرض بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني حين حاول الحارس الأرجنتيني تشتيت الكرة لتصل إلى فابيو مارتنز عند حدود منطقة الجزاء الذي وضعها في المرمى الخالي.

وأدرك جيسوس كورونا التعادل لبورتو في الدقيقة 74 لكن فاماليساو استعاد تقدمه بعد ذلك بأربع دقائق عبر بيدرو جونسالفز.

وتقام جميع المباريات دون جماهير لكن بعض الفيديوهات في مواقع وسائل إعلام أظهرت نحو 200 مشجع لبورتو تجمعوا خلف الحواجز خارج الملعب وكان أغلبهم يضع كمامات لكنهم لم يحترموا قواعد التباعد الاجتماعي.

وقد يخسر بورتو الذي يملك 60 نقطة صدارته لو انتصر غريمه بنفيكا الذي يتأخر عنه بنقطة واحدة على تونديلا في وقت لاحق اليوم.