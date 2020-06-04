تسجيل 867 إصابة و24 وفاة جديدة بفيروس كورونا في تركيا

أنقرة-سانا

سجلت تركيا 867 إصابة و24 وفاة جديدة بفيروس كورونا بينما تم رصد 931 حالة شفاء.

ونقلت رويترز عن وزير الصحة في النظام التركي فخر الدين قوجة قوله إن الاصابات ارتفعت خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 867 ليصل العدد إلى 166422 حالة.

ويشير هذا الرقم إلى ارتفاع طفيف لحصيلة الإصابات اليومية بالفيروس في تركيا مقارنة مع الإحصائيات السابقة بعد أيام من تراجعه حيث سجلت في البلاد حسب البيانات المنشورة يوم الـ 30 من أيار 983 حالة وفي الـ 31 منه 839 وفي الأول من حزيران 827 وفي الثاني منه 786 حالة.

وأضاف الوزير أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 4609 أشخاص إثر رصد 24 وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضي.