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نحو 25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

2020-06-03

واشنطن- سانا

أعلنت مراكز الرقابة والوقاية من الأمراض في الولايات المتحدة عن تسجيل 24955 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير و1045 حالة وفاة جديدة.

ونقلت رويترز عن المراكز قولها إنه وحسب معطيات المراكز التي نشرت اليوم فقد بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا مليونا و827 ألفا و425 حالة وحصيلة الوفيات 106 آلاف و202 حالة.

وتختلف إحصاءات مراكز الرقابة والوقاية من الأمراض عن الإحصاءات التي تقدمها سلطات الولايات كما تختلف عن إحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية والمواقع المتابعة لتفشي فيروس كورونا حول العالم لكن جميع الإحصاءات

المتاحة تشير إلى أن الولايات المتحدة تحتل المركز الأول عالميا من حيث عدد المصابين بفيروس كورونا بالإضافة إلى أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم.

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