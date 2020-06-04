تجدد المظاهرات في أثينا دعما للاحتجاجات المناهضة للعنصرية في أمريكا

أثينا-سانا

تجددت المظاهرات في شوارع العاصمة اليونانية أثينا لليوم الثاني على التوالي دعما للاحتجاجات المناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعرضت وسائل الإعلام متظاهرين يونانيين يلقون زجاجات حارقة تجاه السفارة الأمريكية بأثينا تنديدا بالعنف والعنصرية في الولايات المتحدة وبمقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد لترد الشرطة اليونانية بإطلاق الغاز المسيل للدموع وإغلاق الشارع المؤدي إلى السفارة.

وكان مئات الأشخاص تظاهروا الليلة الماضية فى شوارع العاصمة اليونانية أثينا دعما للاحتجاجات المناهضة للعنصرية فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ولليوم الثامن على التوالى تستمر موجة الاحتجاجات العارمة فى الولايات المتحدة الأمريكية وما لحق بها من فوضى وأعمال عنف بعد مقتل فلويد اختناقا بعدما جثم الشرطى ديريك شوفين بركبته على عنقه فى مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا حيث شملت المظاهرات نحو 140 مدينة أمريكية كما امتدت إلى خارج الولايات المتحدة.