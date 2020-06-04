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فرانكفورت يفوز على فيردر بريمن بثلاثية في البوندسليغا

2020-06-03

برلين-سانا

أوقف آينتراخت فرانكفورت سلسلة النتائج الإيجابية الأخيرة لفيردر بريمن في البوندسليغا بعد أن فاز عليه في عقر داره بثلاثية دون رد اليوم في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ 24 بالدوري الألماني.

سجل أهداف فرانكفورت اندريه سيلفا وستيفان ايلسانكر الذي سجل هدفين في الدقائق 61 و81 و90 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة واصل فرانكفورت انتصاراته للجولة الثانية تواليا ليرفع رصيده من النقاط إلى 35 نقطة يقفز بها للمركز الـ 11 بينما توقفت نتائج بريمن الإيجابية خلال الجولات الثلاث الماضية وتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز الـ 17 وقبل الأخير.

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