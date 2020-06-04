أكثر من 385 ألف وفاة حول العالم جراء فيروس كورونا

عواصم-سانا

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 285 ألفا و317 شخصا على الأقل حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي.

وذكر موقع وورلد ميتر المتخصص بتتبع إصابات كورونا في العالم أنه تم تسجيل 6530159 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء بينما بلغ عدد الوفيات 285317 حالة وتعافى من الإصابة 3109785 شخصاً حتى الآن.

والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الإضافية هي البرازيل 1262 والولايات المتحدة 1052 والمكسيك 470 حالة.

والولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة بكوفيد 19 مطلع شباط هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع 106 آلاف و696 وفاة من أصل مليون و841 ألفا و471 إصابة وتعافى ما لا يقل عن 463 ألفا و868 شخصاً.

وتعد بلجيكا هي البلد الذي سجل أكبر عدد من الوفيات قياسا إلى عدد السكان عبر 82 وفاة لكل مئة ألف شخص تليها بريطانيا بـ 59 وفاة وإسبانيا 58 وإيطاليا 56 والسويد 45 وفاة.

ولا تعكس الأرقام إلا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات إذ إن دولا عدة لا تجري فحوصا لكشف الإصابة إلا لمن يستدعي وضعه دخول المستشفى.