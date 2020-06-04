موسكو تسجل 64 وفاة جديدة بفيروس كورونا

موسكو-سانا

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم تسجيل 64 وفاة جديدة في موسكو ناجمة عن فيروس كورونا مقابل 61 في إحصائية أمس.

ونقل موقع روسيا اليوم عن مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا في موسكو قوله إن عدد المتوفين بالمرض في المدينة ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 64 شخصا مشيرا إلى أن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا.

وأوضح المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 2749 شخصا بعد أن كانت 2685 في الإحصائية السابقة.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا حيث سجلت في المدينة حتى الآن 187216 إصابة مؤكدة بينها 88269 حالة شفاء وسط تراجع مستمر لعدد المرضى الجدد وزيادة عدد المتعافين.

وسجلت في روسيا حتى صباح اليوم 432277 إصابة مؤكدة بكورونا بينها 5215وفاة و195957 حالة شفاء.