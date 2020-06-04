تطبيق (سناب شات) يتوقف عن الترويج لمنشورات ترامب بسبب تحريضها على العنف العنصري

واشنطن-سانا

توقف تطبيق “سناب شات” للتواصل الاجتماعي اليوم عن دعم ما ينشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب تحريضه على العنف العنصري.

ونقلت فرانس برس عن إدارة سناب شات قولها:”لا نروج حاليا للمضمون الصادر عن ترامب على منصة ديسكافر التابعة لسناب شات والموجهة للشباب” مشيرة إلى عدم دعمها الأصوات التي تحرض على العنف العنصري واللا مساواة.

وفي السياق ذاته أكد الرئيس التنفيذي لشركة سناب إيفان شبيغل امتناعه عن الترويج للحسابات في الولايات المتحدة المرتبطة بأشخاص يحرضون على العنف العنصري سواء عبر المنصة أو خارجها.

وكان فيسبوك وتويتر انضما إلى قائمة الشركات الأمريكية المنددة بالتمييز العرقى فى الولايات المتحدة وذلك إثر اندلاع احتجاجات عنيفة في عدد من مدنها الكبرى احتجاجا على جريمة قتل فلويد.

وتحولت جريمة اغتيال الشاب جورج فلويد من أصول أفريقية على أيدى شرطة مدينة مينيابوليس إلى قضية رأى عام عالمي إذ لم تعد التداعيات تنحصر بالداخل الأمريكي من احتجاجات شعبية عارمة في أكثر من 30 مدينة وولاية أمريكية تنديدا بالجريمة بل تعداها إلى عواصم دولية مختلفة تنديدا بالعنصرية الأمريكية.