العدوان السعودي يرتكب 105 خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة

صنعاء- سانا

جددت قوى العدوان السعودي خرقها اتفاق وقف إطلاق النار فى محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بالمحافظة قوله إن العدوان السعودي ارتكب 105 خروقات جديدة لإطلاق النار بالحديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من بينها تحليق طائرة تجسسية في أجواء الجاح و7 خروقات بقصف صاروخي ومدفعي و97 خرقا بالأعيرة النارية.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد فى الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار فى محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن تحالف العدوان السعودى ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.