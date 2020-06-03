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القطاع الخاص الأميركي يخسر 67ر2 مليون وظيفة في أيار

2020-06-03

واشنطن-سانا

سرحت الشركات الخاصة في الولايات المتحدة 67ر2 مليون موظف إضافي في أيار بعدما بلغت خسائر الوظائف نحو 20 مليونا في نيسان جراء فيروس كورونا المستجد وفق بيانات نشرتها شركة معالجة البيانات تلقائيا “أ د بي” المتخصصة في كشوف الرواتب .

وشملت الخسائر حسب فرانس برس جميع القطاعات والأعمال التجارية على مختلف أحجامها رغم أن قطاع التعليم سجل زيادة متواضعة في التوظيف حسب البيانات التي تعد عرضا تمهيديا لتقرير التوظيف الشهري التابع للحكومة والمرتقب صدوره الجمعة.

وخسر قطاع الخدمات الذي يعد محوريا في الولايات المتحدة وحده نحو مليوني وظيفة خلال شهر بينما خسر قطاع الصناعة 719 ألفا حسب التقرير.

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