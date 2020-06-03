منظمة الصحة العالمية تستأنف اختبارات (هيدروكسي كلوروكين) لعلاج المرضى بعدوى فيروس كورونا

جنيف- سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم استئناف اختبارات دواء هيدروكسي كلوروكين المضاد لمرض الملاريا في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المدير العام للمنظمة تيدروس أدهنوم غيبريسوس قوله في تصريح إن خبراء اللجنة المعنية نصحوا بإعادة هيدروكسي كلوروكين إلى برنامج “تجربة التضامن” الخاص بالاختبارات الدولية للأدوية المحتملة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد مشيرا إلى أنه بناء على المعلومات المتوفرة حول مستوى الوفيات لا يوجد أي أسباب لتغير بروتوكولات الاختبارات .

وأوضح غيبريسوس أنه لا يوجد حتى الآن أدلة تثبت نجاح أي دواء في خفض مستوى الوفيات جراء كوفيد 19 ما لا يعني الاعتراف بفعالية هيدروكسي كلوروكين في علاج هذا المرض .

وكان أودى فيروس كورونا بحياة 380532 شخصا فى العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي وفقا لإحصائية جديدة نشرها موقع وورد ميتر الأمريكي يوم أمس .