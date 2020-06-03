ضبط مواد منتهية الصلاحية في معمل لإنتاج المربيات وقمر الدين في المليحة

ريف دمشق-سانا

المتابعة المستمرة والحثيثة من قبل دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق أثمرت عن كشف معمل جديد لإنتاج المربيات وقمر الدين في مدينة المليحة يقوم بإعادة تصنيع مواد منتهية الصلاحية بغية طرحها في الأسواق.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس لؤي السالم أوضح في تصريح صحفي أن المديرية تقوم بتشديد الرقابة على معامل وورشات المنتجات الغذائية حرصا منها على صحة المواطن ومعاقبة كل من تسول له نفسه بإنتاج مواد منتهية الصلاحية مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراء المناسب بحق كل مخالف وإحالته إلى القضاء موجوداً.

من جهته أوضح معاون مدير التجارة الداخلية بسام شاكر أن دوريات حماية المستهلك خلال قيامها بالتحري عن المخالفات في بعض معامل إنتاج الكونسروة ضبطت في أحدها بمدينة المليحة نحو ثمانية أطنان من مربى المشمش وطنين من قمر الدين فاسدة ومنتهية الصلاحية كان ينوي صاحبها إعادة تصنيعها وتعبئتها وطرحها في الأسواق وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق صاحبها.

وأشار شاكر إلى أن المواد المضبوطة كانت موضوعة في براميل تتراكم فوقها الأوساخ والحشرات وصناديق مكشوفة تضم قصاصات من قمر الدين متغيرة القوام زنة الواحد 15 كيلوغراما كانت تجهز لطرحها في الأسواق مؤكدا أنه تم تنظيم الضبط التمويني وإغلاق المعمل بالشمع الأحمر وستتم إحالة صاحب المعمل إلى القضاء المختص بعد أن تم حجز المواد الفاسدة بغرض إتلافها أصولا.

وكانت المديرية ضبطت خلال هذا الأسبوع معملين لإنتاج المواد الغذائية الفاسدة في مدينة التل وأحيل اصحابهما إلى القضاء المختص.

سفيرة إسماعيل