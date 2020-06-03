بقيمة اسمية 100 مليون للشهادة… المركزي يعلن عن الإصدار الثاني من شهادات الإيداع بالليرة السورية

دمشق-سانا

أعلن مصرف سورية المركزي اليوم عن إصدار شهادات الإيداع بالليرة السورية (الإصدار الثاني) وفق طريقة مزاد السعر الموحد للمصارف التقليدية العاملة في سورية بقيمة اسمية للشهادة الواحدة 100 مليون ليرة سورية.

ووفقاً لقرار من المركزي تلقت سانا نسخة منه فإن أجل شهادة الإيداع من الإصدار الثاني هو ستة أشهر ويحق للمصرف الواحد التقدم بثلاثة عروض والحد الأدنى لعدد شهادات الإيداع المسموح الاكتتاب بها للجهة المؤهلة الواحدة هو 5 شهادات فيما لا يتجاوز الحد الأقصى 10 بالمئة من حجم السيولة الفائضة لكل مصرف.

ويبدأ المزاد على شهادات الإيداع حسب القرار يوم الخميس الـ 18 من حزيران الجاري من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً وتلتزم المصارف بتغطية حساباتها الجارية لدى المركزي للمبالغ المقابلة لقيم شهادات الإيداع الراغبة بالاكتتاب بها من خلال توقيع عرضه المتضمن التعهد بذلك وحدد يوم تسوية شهادة الإيداع بتاريخ الـ 21 من حزيران الجاري واستحقاق الشهادة بتاريخ 20-12-2020.

وتعد شهادات الإيداع إلى جانب سندات الخزينة من الأوراق المالية التي تسهم في توفير آلية تمويل غير تضخمية تدعم عملية النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي ما يساعد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار.

وكان المركزي أعلن في آذار الماضي عن إصدار شهادات إيداع بالليرة السورية الإصدار رقم 1 لعام 2020 وفق طريقة مزاد السعر الموحد للمصارف التقليدية العاملة في سورية وبأجل لمدة ستة أشهر وبنتيجة المزاد بلغت قيمة الإصدار أكثر من 92 ملياراً و200 مليون ليرة سورية.

وسيم العدوي

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency