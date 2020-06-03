التربية: دورات تعليمية مجانية لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة

دمشق-سانا

أطلقت وزارة التربية برنامج دورات تقوية ومراجعة للطلاب النظاميين لشهادتي الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والتعليم الأساسي لدورة 2020 في عدد من المحافظات.

ويهدف المشروع الذي يقام بالتعاون مع مكتب اليونيسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت وفق بيان للوزارة تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى تعويض الفاقد التعليمي للطلاب النظاميين لشهادتي الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والتعليم الأساسي لدورة 2020 ومساعدتهم على الاستعداد لتقديم الامتحانات العامة حيث سيتم تنفيذه بالتنسيق مع وزارتي الصحة والإدارة المحلية والبيئة.

وأوضح مدير التعليم الأساسي في الوزارة الدكتور رامي الضللي أن عدد التلاميذ الملتحقين بالدورة للصف التاسع الأساسي في المحافظات جميعها بلغ 23996 تلميذاً وتلميذة موزعين على 309 مراكز بكل المحافظات ضمن 886 شعبة صفية.

وأكد الضللي أنه تم اتخاذ إجراءات السلامة كافة للمحافظة على صحة التلاميذ والكادر التعليمي وذلك بالتعاون مع دوائر الصحة المدرسية في المحافظات.

وأشار مدير التعليم الثانوي في الوزارة جعفر النصر إلى أنه تم تأمين الأجواء المناسبة للطلاب من خلال تعقيم المراكز والأسطح والحرص على تحقيق التباعد المكاني بينهم مبيناً أنه يمكن للطلاب النظاميين الالتحاق في المحافظات التي تقام فيها الدورات حتى صباح الخميس الـ 4 من حزيران الجاري.

وكانت وزارة التربية أعلنت في الـ 27 من أيار الماضي عن تنفيذ مشروع وطني دورات تقوية ومراجعة للطلاب النظاميين لشهادتي الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والتعليم الأساسي لدورة 2020 في عدد من المحافظات بدءاً من الـ 2 ولغاية الـ 17 من حزيران الجاري.