الشرطة البريطانية تعتقل شخصاً بعد حادثة دهس وسط لندن

لندن-سانا

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم عن اعتقال مشتبه به بعد حادث صدمت فيه سيارة “مشبوهة” شخصين قرب ساحة سلون سكوير وسط العاصمة لندن.

ونقلت رويترز عن شرطة لندن قولها في بيان أن السائق ترك السيارة قبل وصول عناصرها إلى موقع الحادث مشيرة إلى أن قوات الأمن قامت بإغلاق المنطقة وإجلاء المواطنين منها كـ “إجراء احترازي”.

ولفتت الشرطة إلى أن الشخصين اللذين صدمتهما السيارة تعرضا لإصابات ونقلا إلى المستشفى دون الكشف عن حالتهما فيما يعمل عناصر الأمن على فحص السيارة.

وأكدت الشرطة اعتقال شخص بتهمة مخالفات مرورية على خلفية الحادث مستبعدة في الوقت ذاته وجود دوافع إرهابية وراء الحادث ومتعهدة بالكشف عن مزيد من التفاصيل لاحقا.

وكانت الشرطة البريطانية أعلنت في وقت سابق انها تتعامل مع سيارة مريبة بساحة سلون سكوير في لندن بينما قال نائب البرلمان عن المنطقة إنه سمع بأن عربة صعدت فوق الرصيف وصدمت المارة.