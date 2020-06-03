تحديد موعد امتحان طب الأسنان الموحد في 15 آب القادم

دمشق-سانا

حدد مركز القياس والتقويم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم السبت الـ 15 من آب المقبل موعداً لإجراء الامتحان الوطني الكتابي الموحد لطلاب كليات طب الأسنان قيد التخرج من الجامعات السورية (الحكومية والخاصة) والجامعات غير السورية (دورة آب 2020) في مراكز جامعات (دمشق وحلب وتشرين وحماة والبعث).

وبين المركز في إعلان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه تم تخصيص مئة درجة للامتحان الذي سيخضع له جميع طلاب كليات طب الأسنان في الجامعات الحكومية والخاصة قيد التخرج الذين لم يتبق لديهم سوى 12 ساعة معتمدة أو 4 مقررات دراسية لعام 2020 وكذلك طلاب الجامعات غير السورية من أجل معادلة شهاداتهم وممارسة المهنة.

وحدد المركز عدد الأسئلة للامتحان بـ 120 سؤالاً مع مراعاة أن تكون متماشية مع المعايير المرجعية الأكاديمية الوطنية “النارس” التي تحدد الحد الأدنى من المعرفة والمهارات العملية وهي من نموذج الأسئلة متعددة الخيارات وتتضمن عدة محاور هي (التخدير والقلع وجراحة الفم والفكين والمداواة الترميمية واللبية والتعويضات الثابتة والمتحركة وطب أسنان الأطفال والتقويم الوقائي وأمراض اللثة والنسج ما حول السنية وأمراض الفم والأشعة وطب الفم الوقائي).

ويعد حصول الطالب من الجامعات السورية (الحكومية والخاصة) والجامعات غير السورية على علامة 50 بالمئة شرطاً للتخرج ويستفيد الطالب من المساعدات الامتحانية بمقدار علامتين فقط كما يعد الحصول على علامة 60 بالمئة شرطاً للتقدم لمفاضلة الدراسات العليا.

ويمكن للطلاب في كليات طب الأسنان في الجامعات السورية الحكومية والخاصة الموجودين خارج أراضي الجمهورية العربية السورية التقدم إلى امتحان طب الأسنان الموحد عبر نقاط نفاذ الجامعة الافتراضية السورية في (ألمانيا والإمارات ومصر ولبنان).

وأشار المركز إلى أن التسجيل الإلكتروني للامتحان يبدأ اعتباراً من الأول من تموز المقبل ولغاية العشرين منه ويتم دفع الرسوم الخاصة بالامتحان 5000 ليرة سورية لطلاب الجامعات الخاصة و3000 ليرة سورية لطلاب الجامعات الحكومية في المصرف التجاري السوري على الحساب الفرعي الخاص بمركز القياس والتقويم لاختصاص طب الأسنان و150 دولاراً أمريكياً على حساب الجامعة الافتراضية للطلاب المتقدمين في الخارج.

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