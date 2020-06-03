الاحتلال يعتدي على وقفة تضامنية بالقدس ويعتقل فلسطينيين اثنين

القدس المحتلة-سانا

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على المشاركين في وقفة تضامنية مع العاملين في الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة واعتقلت اثنين منهم.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين الذين خرجوا احتجاجاً على انتهاكات قوات الاحتلال بحق المقدسيين والعاملين في المسجد الأقصى واعتقلت اثنين منهم.

وفي إطار تنفيذ مخططاتها العدوانية التهويدية تصعد قوات الاحتلال من اعتداءاتها على الفلسطينيين وممتلكاتهم في القدس المحتلة بهدف تنفيذ مخططاتها بتهجيرهم وتشريدهم والاستيلاء على أراضيهم.

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