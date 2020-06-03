الصين: لا ولاية قضائية لدى بريطانيا على هونغ كونغ

بكين-سانا

نددت الصين بتدخل بريطانيا في شؤونها الداخلية مؤكدة أنه لا ولاية قضائية لدى لندن على هونغ كونغ.

ونقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان قوله في إيجاز صحفي: “بريطانيا لم تعد تحظى بأي سلطة قضائية أو إشراف على هونغ كونغ” مشيرا إلى أن “الخطر على استقرار هونغ كونغ وازدهارها يأتي من قوى أجنبية”.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال في وقت سابق إن بريطانيا “لن تتخلى عن سكان هونغ كونغ” وذلك عقب إعلان بكين عن تشريع الأمن الوطني الصيني في هذه المنطقة الإدارية الخاصة.

وكان المتحدث باسم الخارجية الصينية أكد أمس رفض بلاده السماح بأي تدخل خارجي في شؤون هونغ كونغ باعتبارها شانا داخليا بحتا يخصها.