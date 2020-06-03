ألمانيا ترفع حظر السفر إلى عدة دول اعتباراً من 15 الجاري

برلين-سانا

أعلنت الحكومة الألمانية أنها تعتزم رفع حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي إضافة إلى بريطانيا وايسلندا والنرويج وليختنشتاين وسويسرا اعتبارا من الـ 15 من حزيران الجاري “طالما لا يوجد حظر على دخول هذه الدول أو إجراءات عزل عام مفروضة بها على نطاق واسع”.

ونقلت رويترز عن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قوله في حديث للصحفيين اليوم بعد اجتماع للحكومة إن “جميع الدول المعنية انطبقت عليها هذه المعايير ماعدا النرويج التي تفرض حظرا على الدخول وكذلك إسبانيا حيث سيقرر البرلمان ما إذا كان سيمدد حظرا للدخول”.

وأضاف إن “إرشادات السفر ليست دعوة للسفر ولا تشجع مطلقا على السفر إلى بريطانيا على سبيل المثال طالما تفرض على جميع الوافدين إليها حجرا صحيا لمدة 14 يوما”.

وتابع: “سنجعل رفع تحذير السفر معتمدا باستمرار على كيفية تطور الوضع على الأرض بالنسبة لانتشار فيروس كورونا” لافتا إلى أن تحذيرات جديدة قد تصدر إذا سجلت دولة ما أكثر من 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا لكل 100 ألف شخص خلال سبعة أيام.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم ارتفاع عدد الإصابات بواقع 342 حالة إلى 182370 والوفيات إلى 8551 بعد تسجيل 29 حالة جديدة.