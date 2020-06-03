70 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

عواصم-سانا

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور تسجيل 70 وفاة جديدة بفيروس كورونا في بلاده خلال الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ الإجمالي 8 آلاف و12 حالة.

وأشار المتحدث إلى تسجيل 3 آلاف و134 اصابة جديدة بالفيروس ليبلغ الإجمالي 160 ألفا و696 لافتا أيضا إلى تعافي 125 ألفا و206 أشخاص من إجمالي المصابين.

وفي الكويت أعلنت السلطات الصحية تسجيل 4 وفيات و710 إصابات جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 230 فيما بلغ إجمالي الإصابات 29359.

بدورها أعلنت السلطات الصحية في عمان ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 13538 بزيادة 738 حالة جديدة كما ارتفع عدد الوفيات إلى 67 بتسجيل 8 حالات جديدة.