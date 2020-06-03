ارتفاع أسعار النفط

طوكيو-سانا

ارتفعت أسعار النفط اليوم ليتخطى خام القياس العالمي برنت الـ 40 دولارا للبرميل لأول مرة منذ آذار الماضي.

وبحسب رويترز ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم آب المقبل 78 سنتا أي بنسبة اثنين بالمئة إلى 35ر40 دولارا ليتابع صعوده بعدما كسب 3ر3 بالمئة أمس.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 06ر1 دولار بما يعادل 9ر2بالمئة ليصل إلى 87ر37 دولارا للبرميل.

وسجل الخامان القياسيان ارتفاعا حادا في الأسابيع الأخيرة من مستوياتهما المتدنية في نيسان الماضي بفضل استمرار التعافي في الصين التي انطلق منها التفشي الفيروسي بينما تستأنف اقتصادات أخرى نشاطها ببطء بعد إجراءات عزل لاحتواء الجائحة.